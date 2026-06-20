Нідерланди знищили кривдника збірної України на ЧС-2026

Нідерланди — Швеція / © Associated Press

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Збірна Нідерландів розгромила команду Швеції в матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні завершився з рахунком 5:1 .

У першому таймі нідерландці двічі вразили ворота суперника — дубль оформив Браян Броббі, відзначившись на 5-й і 17-й хвилинах зустрічі. Асистували йому Коді Гакпо та Дензел Дюмфріс.

Нідерланди — Швеція / © Associated Press

Після перерви підопічні Рональда Кумана забили ще двічі — Коді Гакпо оформив дубль, вразивши ворота шведів на 47-й і 55-й хвилинах матчу. Результативні передачі занесли до свого активу Дюмфріс та Крисенсіо Саммервілл.

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Нідерланди — Швеція / © Associated Press

На 59-й хвилині підопічні Грема Поттера відіграли один м'яч — відзначився Ентоні Еланга, проте на більше шведи не спромоглися.

Нідерланди — Швеція / © Associated Press

А ось "Ораньє" забили п'ятий м'яч у ворота суперника — на 89-й хвилині остаточний рахунок у протистоянні встановив Крисенсіо Саммервілл з передачі, яку зробив Мемфіс Депай.

Нідерланди — Швеція / © Associated Press

У першому турі групового етапу нідерландці розійшлися бойовою нічєю з Японією (2:2), а шведи розгромили Туніс (5:1).

Зазначимо, що замість Швеції у цьому квартеті могла виступати збірна України, але наша команда програли шведам (1:3) у півфіналі плейоф європейського відбору та не вийшла на Мундіаль.

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Наразі Нідерланди (4 очки) очолюють квартет F. Швеція (3 бали) посідає друге місце. Японія (1 бал) йде третьою. Туніс (0) розташовується на останній сходинці.

Інший матч 2-го туру цього квартету між збірними Тунісу та Японії відбудеться у неділю, 21 червня, о 07:00 за київським часом.

У заключному третьому турі Нідерланди зіграють з Тунісом, а Швеція позмагається з Японією. Обидва поєдинки відбудуться 26 червня, о 02:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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