Нігерійська бігунка двічі за вечір перевершила світовий рекорд на ЧС-2022 з легкої атлетики (відео)

Нігерійська легкоатлетка Тобі Амусан встановила світовий рекорд у бігу на 100 метрів з бар'єрами на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Юджині (США).

Спершу 25-річна нігерійська бігунка Тобі Амусан у півфіналі подолала дистанцію за 12,12 секунди, встановивши новий світовий рекорд. Вона перевершила попередній рекорд американки Кендрі Харрісон (12,20 сек), який був встановлений 2016 року в Лондоні.

На цьому Амусан не зупинилася і виграла фінальний забіг з часом 12.06 сек. Однак як світовий рекорд цей результат не буде зарахований через занадто сильний вітер, який перевищував норму (+2.9 м/c). Ратифікацію першого рекорду буде зроблено пізніше (+0.9 м/c).

Таким чином, нігерійка здобула "золото" ЧС, двічі за вечір, перевершивши світовий рекорд. Крім того, Амусан - перша в історії Нігерії чемпіонка світу з легкої атлетики. Ніколи раніше нігерійські атлети чи атлетки не вигравали "золото" світової першості.

Раніше повідомлялося, що 22-річний швед Арман Дюплантіс встановив абсолютний світовий рекорд у стрибках із жердиною.

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