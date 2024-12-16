Нігерійський боксер вийшов на бій у шкарпетках з написом "ЗСУ" та віддав військовим частину гонорару

Нігерійський боксер Майкл Ігвегбе провів поєдинок проти українця Ігоря Цимбалюка, який відбувся 14 грудня в Києві, у шкарпетках з написом "ЗСУ".

Про це повідомляє промоутерська компанія Top Boxing Generation.

Майкл Ігвегбе / Фото: facebook.com/@TopBoxingGeneration

Після бою, який закінчився перемогою Цимбалюка одноголосним рішенням суддів, нігерієць подякував усім українцям та заявив, що передасть частину свого гонорару на потреби ЗСУ. Згодом було підтверджено, що Ігвегбе дотримав своєї обіцянки.

"Майкл – наш козак. Ми можемо підтвердити, що він виконав свою обіцянку та передав на потреби Збройних Сил України частину свого гонорару. Дякуємо", – йдеться в соцмережах Top Boxing Generation.

Зазначимо, що для Ігвегбе це був лише другий у кар'єрі поєдинок у професійному боксі. Свій дебютний бій у професіоналах він також програв.

Цимбалюк здобув свою третю перемогу на професійному рингу (2 – нокаутом). Також у його пасиві дві поразки.

У головному поєдинку вечора боксу Яніс Куриленко зумів відібрати титули чемпіона України та WBC Ukraine в Андрія Боришпольця, здолавши його роздільним рішенням суддів.

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