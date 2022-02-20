"Ніх*ра не знає про бокс": непереможний американець розкритикував батька Ломаченка

Роландо Ромеро не високо оцінює тренерський талант Анатолія Ломаченка.

Непереможний американський боксер Роландо Ромеро різко висловився на адресу Анатолія Ломаченка, батька та тренера ексчемпіона трьох вагових категорій Василя Ломаченка, заявивши, що фахівець зовсім не розуміється на боксі.

"Усі кажуть, що батько Ломаченко – найкращий тренер у світі. Але тато Ломаченко ніх*ра не знає про бокс. Просто його син – чудовий боєць. І Усік уже був чудовим бійцем. Я впевнений, що Усік ще до роботи з ним був у гребаній національній збірній.

Втім, я без образ: отець Ломаченко – чудовий тренер для нього, але це не означає, що він крутий наставник для когось іншого. Якщо Едді Рейносо – чудовий тренер для Канело, це не означає, що він чудовий наставник для Теофімо Лопеса", - заявив Ромеро в інтерв'ю YouTube каналу FightHype.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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