"Ніхто не гратиме на нічию": Шевченко - про вирішальний матч з Австрією на Євро-2020

Керманич "синьо-жовтих" наголосив на важливості уникнути помилок в центрі поля, щоб суперник не зміг організувати контрвипади.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував майбутній матч 3-го туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти команди Австрії.

Керманич "синьо-жовтих" оцінив силу суперника та наголосив, що жодна з команд не збирається грати на нічию.

"Австрія - добре збалансована команда, яка бореться, грає до кінця, постійно пресингує. Найкращий їхній ігровий елемент - контратака після пресингу в середині поля. Тому нам треба бути уважними, уникнути втрат м’яча в середині поля. Думаю, чим гостріше ми будемо грати, тим складніше буде австрійцям оборонятися.

До гри ми можемо тільки планувати. У Австрії є можливість поміняти систему гри, так робить будь-яка команда. Ми будемо готуватися до різних сценаріїв. Ми знаємо, що буде дуже важка і напружена гра. Жодна з команд не гратиме на нічию", - сказав Шевченко в ефірі програми "Великий футбол".

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Також тренер української збірної розповів про кадрові втрати своєї команди.

Півзахисник Олександр Зубков пропустить гру з Австрією, оскільки досі не відновився від травми, отриманої у стартовому матчі з Нідерландами. А от захисник Денис Попов може повернутися до загальної групи перед матчем із Австрією.

"У Попова невелика проблема, але я думаю, що він повернеться у загальну групу. Зубков відновлюється, ми не можемо форсувати його повернення. Із ним працюють хороші фізіотерапевти. З Австрією він точно не зіграє", - сказав Шевченко.

Поєдинок Україна - Австрія відбудеться в понеділок, 21 червня , на Національному стадіоні в Бухаресті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

ТСН Проспорт розповідатиме про всі головні події довкола матчу та проведе онлайн-трансляцію гри.

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Збірна України розпочала фінальний турнір Євро-2020 поразкою від Нідерландів (2:3), після чого обіграла Північну Македонію (2:1).

(2:3), після чого (2:1). Перед заключним туром "синьо-жовті" з 3 очками посідають другу сходинку групи С, випереджаючи Австрію за додатковими показниками. Навіть нічия в останньому матчі гарантовано виведе підопічних Андрія Шевченка в плейоф.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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Новини України: збірній достатньо нічиєї в останньому матчі, щоб потрапити до однієї восьмої фіналу

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