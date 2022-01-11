Ніхто не хоче битись з українцем: Ломаченко не може визначитись з наступним суперником

Колишній чемпіон поскаржився на проблеми з організацією бою.
Ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко заявив, що на даний момент ніхто із серйозних суперників не хоче битися з ним.
"Зараз ніхто не хоче підписувати контракт на бій зі мною", - цитує Ломаченко DAZN Boxing.
Нагадаємо, що українець хоче провести свій свій наступний поєдинок провести проти абсолютного чемпіона світу австралійця Джорджа Камбососа.
- На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
- У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
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