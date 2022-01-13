"Нікчемний безхатько": Ф'юрі образливо відповів Володимиру Кличку, який заступився за Усика

"Циганський король" розізлився після того, як легендарний українець нагадав йому про провалений допінг-тест.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі записав відповідь своєму колишньому супернику, знаменитиму українському боксеру Володимиру Кличку.

Напередодні "Циганський король" назвав Олександра Усика "маленьким стероїдним боксером". Після цього Кличко-молодший став на захист свого співвітчизника і пригадав, що допінг-тест британця виявився позитивним перед їхнім поєдинком у 2015 році.

"Володимире, шкода, що хтось не може бути тобою, бо ти навіть не зміг влучити в ціль за 12 раундів. Тепер, дідусю, час забрав тебе. Усик і ти разом ніколи не змогли б перемогти таку людину, як я. Після стількох років ти відкрив свій великий рот.

Дивись, це раніше належало тобі. Я зняв з тебе всі пояси. Тепер вони належать мені. Ти - нікчемний безхатько, який мріє, щоб Усик міг щось зробити з такою людиною, як я", - сказав Ф'юрі на відео у своєму Twitter.

Додамо, що потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Щоправда, перед цим українцеві необхідно захистити свої титули в реванші з Джошуа, або ж змусити Ей Джея відмовитися від другого поєдинку.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Ентоні Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він також залишається непереможним на професійному рингу.

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