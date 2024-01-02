"Нікчемний шматок лайна": Ф'юрі вкотре записав зухвале відеозвернення до Усика

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до свого суперника у майбутньому об'єднавчому поєдинку – чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Британець виклав в Instagram відео після пробіжки у горах, де наразі готується до бою проти українця. "Циганський король" у звичній для себе манері обізвав Усика, пригрозивши "розмазати" його в ринзі.

"Великий біговий день у довбаному Моркамі. Вперед! Це було легко. Я розмажу обличчя кролика Усика. Нікчемний шматок лайна", – сказав Ф'юрі.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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