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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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762
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"Нікчеми виштовхуватимуть на ринг": експромоутер Усика закликав його завершити кар'єру

Олександр Красюк вважає, що українському чемпіону не потрібно більше боксувати.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик і Олександр Красюк / Фото: @queensberrypromotions / @leighdawneysportpix

Олександр Усик і Олександр Красюк / Фото: @queensberrypromotions / @leighdawneysportpix

Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, закликав його завершити боксерську кар'єру.

Красюк заявив, що Усику більше немає чого доводити в ринзі, та пообіцяв переконати його вирушити на спортивну пенсію.

"Я не бачу, щоб він більше бився, принаймні в боксі. Він все довів, він більше нічого не може отримати. Звичайно, будуть нікчеми, які знову виштовхуватимуть його на ринг. Як друг, я зроблю все можливе, щоб переконати його піти на пенсію", – сказав Красюк в інтерв'ю World Boxing News.

Зазначимо, що Усик припинив 12-річну співпрацю з Красюком перед боєм-реваншем з британцем Даніелем Дюбуа.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Нагадаємо, Усику після реваншу з Дюбуа вже призначили наступний бій. WBO зобов'язала українця провести захист титулу проти новозеландця Джозефа Паркера.

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