Дмитро Різник / © УАФ

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Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитро Різник прокоментував перемогу над Грузією в матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для українців поєдинок відбувся у словацькому місті Кошице та завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0.

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Також голкіпер підбив підсумки виступу національної команди у Лізі націй-2026/27, де вона посіла третє місце у групі та зберегла прописку в дивізіоні B на наступний сезон.

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"Видався дуже важкий матч, до якого ми ретельно готувалися. Три попередні матчі ми провели невдало, тож усі хлопці налаштовувалися лише на перемогу. Хотілося нарешті переламати цю чорну смугу.

Саме тому кожен бився на полі до останнього. Можливо, наш футбол був не надто красивим, проте ми здобули вкрай важливий результат.

Як оцінюю виступ України в Лізі націй? Насамперед забракло перемог, але зараз у національній команді триває особливий етап. Відбувається перебудова, з'явилося багато нових гравців. Швидко адаптуватися до цих вимог не так просто, тому добре, що ми зберегли прописку в дивізіоні B.

Безумовно, ми прагнули підвищитися в класі, проте маємо те, що маємо. Жодної трагедії немає: зробимо правильні висновки й на наступні матчі виходитимемо зовсім з іншим настроєм", — цитує голкіпера сайт "Український футбол".

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Крім того, Різник висловився про майбутнє жеребкування відбору Євро-2028, де збірна України перебуватиме у третьому кошику.

"У нашій команді немає жодної паніки чи відчуття провалу — у нас також вистачає топгравців і сильних тренерів. Усе вирішуватиметься безпосередньо на полі — завдяки якості гри та єдності колективу. Тому ми нікого не боїмося й готові битися з будь-ким. Неважливо, хто випаде під час жеребу та з якого кошика буде суперник", — сказав воротар.

Жеребкування кваліфікації Євро-2028 відбудеться 6 грудня у Белфасті (Північна Ірландія). Початок — о 18:00 за київським часом.

Збірна України отримає по одному супернику з першого, другого, четвертого і, можливо, п'ятого кошиків — залежно від розміру відбіркової групи.

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Переможці всіх груп та вісім найкращих збірних, які посядуть другі місця, напряму вийдуть на Євро-2028. Решта путівок розігруватиметься у плейоф з урахуванням результатів Ліги націй та спеціальних умов для господарів турніру (Англія, Ірландія, Шотландія та Уельс).

Груповий раунд відбору Євро-2028 триватиме від березня до листопада 2027 року. Стикові матчі відбудуться в березні 2028 року.

Фінальний турнір Євро-2028 відбудеться від 9 червня до 9 липня 2028 року на дев'яти стадіонах Великої Британії та Ірландії.

Раніше повідомлялося, що збірна України дізналася всіх можливих суперників у відборі Євро-2028.

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