"Ніколи цього не пробачимо, ти - лайно": лідер збірної України Ярмоленко звернувся до Путіна

Андрій показує всьому світу жахи, принесені в Україну "руским міром".
Півзахисник лондонського "Вест Гема" та збірної України Андрій Ярмоленко не залишається осторонь боротьби українського народу з російськими окупантами.
32-річний футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, на якому показані руйнування в його рідному місті Чернігові після обстрілів та бомбардувань з боку військ Російської Федерації.
Також Андрій залишив посталання президенту країни-агресорки Володимиру Путіну.
"Ми ніколи цього не пробачимо. Путін - лайно", - написав Ярмоленко.
Раніше повідомлялося, що Ярмоленко назвав війну РФ проти українського народу геноцидом. Андрій активно допомагає рідному місту, яке потерпає від російських окупаційних військ.
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