"Ніколи не приховував свого бажання": Ребров висловився про можливе призначення до збірної України

До літа український фахівець має чинний контракт з еміратським "Аль-Айном".
Головний тренер еміратського "Аль-Айна" Сергій Ребров прокоментував чутки про те, що влітку він очолить збірну України.
Наприкінці лютого Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила про призначення Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.
Водночас в УАФ зазначили, що угода з Ротанем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, з яким тривають перемовини.
"Я сам тому і не реагую на цю інформацію і нічого не коментую, оскільки у мене зараз є чинний контракт з "Аль-Айном". Я звик з повагою ставитися до своїх поточних зобов'язань і до тих людей, з якими в цей момент працюю. Мій контракт закінчується в кінці червня. Так, тренер має право в якийсь момент почати почати вести переговори, але головне, що зараз я, як і раніше, є головним тренером "Аль-Айна". Тому я ні про що, що не стосується цього клубу, не висловлююся.
Тим більше, що так, як до мене ставляться тут, до мене не ставилися в жодному з клубів, де я працював раніше. І тому з мого боку таке ж ставлення до "Аль-Айна". Я радий, що працюю тут. Одним словом, зараз я зосереджений на своїй роботі. Тому жодних коментарів щодо збірної України я і не давав. Коли закінчиться мій контракт, я матиму право вирішувати, що мені робити далі і з ким співпрацювати.
Повторюся, у мене є чинний контракт. Не стану заперечувати наявність різних контактів, але зараз я головний тренер "Аль-Айна". І я не уявляю, як за цих обставин мене пов'язують зі збірною України.
Так, я ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз. Але все вирішуватиметься тільки після закінчення мого контракту з "Аль-Айном". Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще й від УАФ, від рішення Конгресу цієї організації. Чув про рішення нашої футбольної асоціації вести переговори зі мною. Я готовий до цього. Буду готовий, коли закінчиться мій контракт з "Аль-Айном". Якщо я буду вільний на той момент часу. Зараз у мене є бажання працювати зі збірною України, але що буде в червні - подивимося. Повторюся, в цій ситуації все залежить не тільки від мене", – сказав Ребров в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.
- Ребров став головним тренером "Аль-Айна" влітку 2021 року. Раніше він очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
- Під керівництвом українця "Аль-Айн" виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда Реброва стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.
- Крім того, Професійна футбольна ліга ОАЕ визнала Реброва найкращим тренером національного чемпіонату за підсумками сезону-2021/22.
- Цього сезону "Аль-Айн", за який від літа минулого року виступає капітан збірної України Андрій Ярмоленко, після 18 турів посідає третє місце в чемпіонаті ОАЕ, відстаючи від лідера на два бали.
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