"Ніколи не приховував свого бажання": Ребров висловився про можливе призначення до збірної України

Головний тренер еміратського "Аль-Айна" Сергій Ребров прокоментував чутки про те, що влітку він очолить збірну України.

Наприкінці лютого Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила про призначення Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.

Водночас в УАФ зазначили, що угода з Ротанем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, з яким тривають перемовини.

"Я сам тому і не реагую на цю інформацію і нічого не коментую, оскільки у мене зараз є чинний контракт з "Аль-Айном". Я звик з повагою ставитися до своїх поточних зобов'язань і до тих людей, з якими в цей момент працюю. Мій контракт закінчується в кінці червня. Так, тренер має право в якийсь момент почати почати вести переговори, але головне, що зараз я, як і раніше, є головним тренером "Аль-Айна". Тому я ні про що, що не стосується цього клубу, не висловлююся.

Тим більше, що так, як до мене ставляться тут, до мене не ставилися в жодному з клубів, де я працював раніше. І тому з мого боку таке ж ставлення до "Аль-Айна". Я радий, що працюю тут. Одним словом, зараз я зосереджений на своїй роботі. Тому жодних коментарів щодо збірної України я і не давав. Коли закінчиться мій контракт, я матиму право вирішувати, що мені робити далі і з ким співпрацювати.

Повторюся, у мене є чинний контракт. Не стану заперечувати наявність різних контактів, але зараз я головний тренер "Аль-Айна". І я не уявляю, як за цих обставин мене пов'язують зі збірною України.

Так, я ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз. Але все вирішуватиметься тільки після закінчення мого контракту з "Аль-Айном". Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще й від УАФ, від рішення Конгресу цієї організації. Чув про рішення нашої футбольної асоціації вести переговори зі мною. Я готовий до цього. Буду готовий, коли закінчиться мій контракт з "Аль-Айном". Якщо я буду вільний на той момент часу. Зараз у мене є бажання працювати зі збірною України, але що буде в червні - подивимося. Повторюся, в цій ситуації все залежить не тільки від мене", – сказав Ребров в інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

Ребров став головним тренером "Аль-Айна" влітку 2021 року. Раніше він очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Під керівництвом українця "Аль-Айн" виграв чемпіонат ОАЕ, випередивши найближчого переслідувача на десять очок. Також команда Реброва стала переможцем Кубка ліги ОАЕ.

Кубка ліги ОАЕ. Крім того, Професійна футбольна ліга ОАЕ визнала Реброва найкращим тренером національного чемпіонату за підсумками сезону-2021/22.

за підсумками сезону-2021/22. Цього сезону "Аль-Айн", за який від літа минулого року виступає капітан збірної України Андрій Ярмоленко, після 18 турів посідає третє місце в чемпіонаті ОАЕ, відстаючи від лідера на два бали.

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