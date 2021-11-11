"Ніколи не скажу, що нам не щастить": Петраков відповів, чому Україна не змогла перемогти Болгарію

"Ніколи не скажу, що нам не щастить": Петраков відповів, чому Україна не змогла перемогти Болгарію

Керманич "синьо-жовтих" задоволений грою, яку показали його підопічні.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував нічию у товариському матчі з Болгарією.

- Мені дуже сподобалося, як грала моя команда. Я всім задоволений, задоволений хлопцями. Це його величність футбол, тим він і чудовий. Не забиваєш ти - заб'ють тобі. Було багато моментів, не використали їх. Я залишився задоволений командою та грою. Я не маю претензій до своїх футболістів.

- Нереалізація - це проблема психології чи нефарт?

- Я людина досвідчена, ніколи не скажу, що нам не щастить. Цього немає, це суто технічна майстерність футболістів. От і все.

- Чи задоволені грою у два центральні захисники, а не в три?

– Так, я задоволений, як хлопці зіграли у цій схемі. Говорять, що жінка - прочитана книга, а я ще не прочитана. Я мушу змінюватися, я тільки прийняв команду. У мене не було часу та контрольних матчів. Тут я скуштував - мені сподобалося. Рухатимемося далі.

- Це спроба заплутати боснійців?

- Ні, я ніколи нікого не заплутую. Зараз заплутати неможливо, бо всі дивляться матчі, всі читають, всі матчі у відкритому доступі в Інтернеті. Тож нікого не заплутаєш, нікого не обдуриш.

- Чи задоволені грою лідерів: Зінченка, Малиновського, Ярмоленка?

- Я задоволений їхньою грою. Зінченко та Ярмоленко довго не грали, тому провели весь матч. У нас чотири дні, ми граємо з 4-го на 5-й - так що все нормально.

- Ви спробували Зінченка на позиції лівого захисника.

- Так, я ж добре знаю всіх хлопців, як вони і що роблять. Я заздалегідь запланував усі ці заміни разом зі своїм тренерським штабом. Я все вирішую зі своїми помічниками.

- Різник заслужив на дебют.

- Так, Діма заслужив дебютувати за збірну. Я його привітав. Разом зі штабом ми пішли на такий крок, бо людина заслужила, треба було дати йому можливість.

- Усі голи будуть забиті у Боснії?

- Я цього хочу. Мрію про позитивний результат для нас. Але все вирішить його величність футболу. Ми зробимо все для перемоги.

- Цей матч дав більше приводів для оптимізму щодо якості футболу чи негативу через такий результат?

- Ні, негативу через такий результат немає. Я дуже задоволений грою. Так, хлопці не забили. Як всі кажуть, залишили на Боснію - дай боже, - сказав Петраков в ефірі програми "Головна команда" на каналах "Футбол 1/2/3".

Україна в Одесі розписала нічию 1:1 з Болгарією, завдавши 36 ударів по воротах суперника (14 - в площину). Болгари відповіли 4 ударами (1 - у площину). Крім того, три голи українців було справедливо скасовано через офсайд.

з Болгарією, завдавши 36 ударів по воротах суперника (14 - в площину). Болгари відповіли 4 ударами (1 - у площину). Крім того, три голи українців було справедливо скасовано через офсайд. У вівторок, 16 листопада, українська команда проведе на виїзді доленосний поєдинок у відборі до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після восьми турів відбору на ЧС-2022 збірна України з 9 очками посідає другу сходинку групи D. На третьому та четвертому місцях розташувалися Фінляндія (8 балів) та команда Боснії і Герцеговини (7 пунктів), які провели на один поєдинок менше. Очолює квінтет збірна Франції - 12 очок і гра в запасі. Казахстан (3 бали) вже втратив усі шанси вийти на мундіаль.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

Додамо, що раніше аналітики підвищили шанси збірної України на вихід до ЧС-2022.

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