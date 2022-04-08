"Ніколи не забуду і не пробачу": Андрій Шевченко звернувся до світу після трагедії в Краматорську

"Ніколи не забуду і не пробачу": Андрій Шевченко звернувся до світу після трагедії в Краматорську

Він закликав світову спільноту негайно діяти та зупинити війну, яку Росія розпочала проти України.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко емоційно відреагував на ракетний удар по вокзалу Краматорська, який російські окупанти завдали в п'ятницю, 8 квітня.

Шевченко опублікував мотороші кадри з Краматорська на своїй сторінці в Instagram і закликав світ негайно вжити заходів, які допоможуть зупинити війну в Україні.

"Я ніколи не забуду і ніколи не пробачу. Справжній геноцид українського народу. Російські війська руйнують наші міста, відбирають життя невинних українців. Сьогодні ракети вдарили по залізничному вокзалу у Краматорську, де українці мирно чекали на евакуацію до безпечних районів.

Чи можуть вони називати себе "людьми"? Світ повинен діяти зараз і зупинити цю жахливу війну, яка триває вже шість тижнів поспіль… Зупинити війну зараз!", - написав Шевченко.

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали ракетного удару з "Точки-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Саме в той час відбувалася евакуація цивільних.

Внаслідок удару по краматорському вокзалу загинули 50 людей, з них п’ятеро – діти.

Читайте також: