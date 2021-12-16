"Ніколи не забуду все те, що я тут пережив": Марлос вперше прокоментував свій відхід з "Шахтаря"

"Ніколи не забуду все те, що я тут пережив": Марлос вперше прокоментував свій відхід з "Шахтаря"

Футболіст вдячний донецькому клубу за роки співпраці.

Півзахисник Марлос, у якого закінчився контракт із "Шахтарем", залишив Україну з почуттям любові та подяки до "гірників"

Про це бразилець з українським паспортом, який вісім останніх років виступав за донецький клуб, заявив у коментарі Lance.

"Неможливо описати словами, що я зараз відчуваю. Ніколи не забуду все те, що пережив за ці 10 років в Україні, особливо за останні 8 сезонів у футболці такого великого клубу. Саме тут я провів найкращі моменти свого життя. Я буду вічно вдячний за те, що Шахтар дав мені та моїй родині.

Там у мене залишилися чудові друзі. Я назавжди збережу в своєму серці прихильність уболівальників і повагу, яку всі, хто має відношення до Шахтаря, виявляли до мене протягом усіх цих років. Тут я святкував титули, вигравав індивідуальні нагороди, отримав виклик до збірної України і, перш за все, виріс як професіонал і людина. Можу лише сказати: дякую за все, історія з Шахтарем завершена", – зазначив футболіст.

Марлос перейшов до "Шахтаря" з харківського "Металіста" у 2014-му році. Разом із "гірниками" хавбек завоював 12 трофеїв - чотири титули в УПЛ, чотири Кубки України та чотири Суперкубки країни.

Загалом гравець провів за донеччан 287 матчів та забив 74 голи у всіх турнірах. Марлос є 11-м бомбардиром і входить до топ-25 гравців за кількістю поєдинків в історії клубу.

Варто зазначити, що Марлос має українське громадянство та провів за національну команду 27 матчів.

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