"Ніколи не здавайтеся": Усик зробив гучну заяву про абсолютне чемпіонство в надважкій вазі (відео)

"Ніколи не здавайтеся": Усик зробив гучну заяву про абсолютне чемпіонство в надважкій вазі (відео)

Олександр не сумнівається, що зможе об'єднати всі пояси у своїх руках.

Володар титулів WBA, IBF, WBO та IBO в надважкій вазі Олександр Усик переконаний, що в майбутньому стане абсолютним чемпіоном світу. Для цього 34-річному українцю не вистачає пояса WBC, який зараз належить британцю Тайсону Ф'юрі.

Відповідну заяву боксер зробив під час зустрічі з дітьми, де виступив з мотиваційною промовою.

"Я це зроблю, тому що я до цього йду. Але вважати себе потім великим - це, мені здається, не моя ситуація. Абсолютного чемпіона у двох вагах не було? Значить буде. Будемо працювати, досягати результатів. Багато є факторів, які змушують людей пам'ятати про спортсменів, про якихось видатних людей у сфері літератури чи ще десь", - цитує Усика luckypunchnet.

Олександр наголосив, що не варто відступати від своєї мети, якщо на шляху виникають труднощі.

"Коли щось не виходить, ти в жодному разі не повинен здаватися, а повинен знову йти. Нам іноді залишається крок до того, щоб все вийшло, а ми розвертаємося і тікаємо", - сказав Усик.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Реванш Усика та Джошуа планують провести навесні 2022 року. Букмекери вже визначили фаворита бою-реваншу Усик - Джошуа.

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