"Ніколи Росія на Європу не нападала": російський ексхокеїст видав цинічну заяву про "русофобію" та "агресорів"

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Борис Михайлов висловив нерозуміння через негативне ставлення до росіян у світі.

Зокрема, він заявив, що його країна "ніколи на Європу не нападала", а за всю історію нібито лише відбивалася від агресорів.

Про це 77-річний Михайлов заявив в ефірі пропагандистського телеканалу "Матч ТВ".

"Мене взагалі вражають масштаби русофобії, що охопила Європу та Північну Америку. Водночас Росія контактує з Близьким та Далеким Сходом, Африкою, Південною Америкою, і ніде більше нічого подібного немає. А ось в Європі, таке відчуття, що люди відразу непритомніють, коли чують щось про Росію! Не розумію цієї ненависті.

Ви згадайте історію – ніколи Росія на Європу не нападала. Ми тільки й робимо, що відбиваємося від агресорів. То від поляків, то від шведів, від французів, німців... І ця ненависть йде за всіма напрямками, у тому числі й спортивними", - цинічно висловився Михайлов.

Цікаво, що ексхокеїст жодного слова не сказав про повномасштабне вторгнення його країни-окупантки до України.

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