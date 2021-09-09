"Ніколи щасливішою не була": Харлан поділилася зворушливим моментом із сюрпризом від нареченого (відео)

"Ніколи щасливішою не була": Харлан поділилася зворушливим моментом із сюрпризом від нареченого (відео)

Спортсменка не змогла стримати сліз від несподіванки.

Одна з найкращих фехтувальниць світу українка Ольга Харлан поділилася зворушливим моментом із сюрпризом від свого коханого Луїджі Самеле.

Шестикратна чемпіонка світу опублікувала в Instagram ролик, як її обранець здивував тим, що приїхав до неї без попередження. Від такого сюрпризу Ольга не змогла стримати сліз.

"Хтось сказав, що найкращі моменти трапляються несподівано... Що ж, це правда. Щасливішою ніколи не була. Я так сильно тебе кохаю", - прокоментувала ролик фехтувальниця.

Харлан - багаторазова чемпіонка світу та Європи. На рахунку Ольги чотири олімпійські медалі Пекіна-2008 ("золото"), Лондона-2012 ("бронза") і Ріо-де-Жанейро 2016 ("бронза" і "срібло").

Харлан зустрічається з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. На Олімпіаді в Токіо він завоював дві срібні медалі (в особистій та командній першості).

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Харлан зізналася, що займалася сексом на Олімпіаді в Токіо.

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