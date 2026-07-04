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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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262
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Нікому не відмовив: Мессі сфотографувався з гравцями Кабо-Верде після матчу ЧС-2026

Ліонель не пошкодував часу, аби кожен охочий міг зробити з ним спільне фото.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі зробив спільні фото з гравцями збірної Кабо-Верде після матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) завершився перемогою аргентинців (3:2) за підсумками екстратаймів.

Після завершення гри Мессі активно роздавав інтерв'ю, тоді як кабовердійці чекали, поки він звільниться, щоб сфотографуватися з ним.

Коли одразу декілька футболістів збірної Кабо-Верде підійшли до Мессі, то він лише усміхнувся й нікому не відмовив у спільному фото.

Зазначимо, що в цьому матчі Мессі відзначився голом і таким чином встановив низку рекордів. Зокрема оновив власне досягнення за забитими голами на чемпіонатах світу — 20. Найближчим переслідувачем є француз Кіліан Мбаппе з 18 м'ячами.

Також Лео оновив свій рекорд за тривалістю гольової серії в історії Мундіалів — він забив у восьмому матчі поспіль на ЧС.

Раніше голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья зізнався, що сказав йому Мессі після матчу 1/16 фіналу ЧС-2026.

В 1/8 фіналу ЧС-2026 збірна Аргентини позмагається з Єгиптом, який на старті плейоф у серії пенальті здолав Австралію (1:1, пен. 4:2).

Матч Аргентина — Єгипет відбудеться у вівторок, 7 липня, о 19:00 за київським часом.

Переможець пари Аргентина — Єгипет в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Швейцарія — Колумбія.

Раніше ми розповідали, що визначилися всі пари 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
262
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