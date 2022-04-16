"Нікуди я не тікав": видатний український біатлоніст пояснив, чому їздив за кордон під час війни з РФ

"Нікуди я не тікав": видатний український біатлоніст пояснив, чому їздив за кордон під час війни з РФ

Андрій Дериземля повернувся на батьківщину після того, як вивіз з країни дружину та дітей.

Знаменитий український біатлоніст Андрій Дериземля прокоментував звинувачення на свою адресу в тому, що він виїхав за кордон після початку повномасштабного російського вторгнення.

Однією з тих, хто жорстко розкритикував Дериземлю, була перша призерка Олімпійських ігор в історії незалежної України Валенита Цербе-Несіна.

"По-перше, її позиція мені не зрозуміла, як і багатьом моїм знайомим, тренерам, спортсменам. Напевно, якісь претензії у неї були і до цього, вона заздрить моїм нагородам і досягненням у спорті.

Коли почалася війна, то мій район в Чернігові, де ми живемо, був обстріляний одним з перших. Це було жахливо, тому що ми сиділи в підвалі, де перебували мої діти та діти моїх знайомих. Мені зателефонували і сказали, щоб я терміново їхав, бо була ймовірність, що наш район зрівняють із землею.

Коли я вийшов з машини, щоб завантажити речі, поруч перебувала дружина та діти, і в цей момент розірвався снаряд, десь за 10 метрів від мене. Це було дуже страшно. Після цього досі є великі проблеми зі здоров'ям у моєї дружини та доньки. Вони вже відновлюються, але все ж.

Після цього ми переїхали до іншого району міста, тому що в нашому будинку не було ні світла, ні води, ні газу. Ми жили в підвалі, де було 43 людини, з них 17 дітей. Дуже складні умови, але від першого дня війни я допомагав, їздив на блокпости, розвозив харчування, допомагав особистими фінансами. Це робили всі, хто вважав за потрібне.

Потім у моєї дружини трапилися проблеми зі здоров'ям, мені потрібно було їх вивезти. Як тільки я зміг, я почав повертатися до Києва, паралельно закупили медикаменти, але дороги на Чернігів не було, повернутися було неможливо. Як тільки відновилося дорожнє сполучення, на другий день я разом з гуманітарним вантажем повернувся до Чернігова.

Тому нікуди я не тікав. І зараз ті, хто бере на себе відповідальність, заявляючи про боягузів, дезертирів і зрадників - ніхто не знає обставин іншої людини. Якщо з Чернігова виїхали 200 тисяч жителів, то вони всі зрадники?

Тим людям, які звинувачують, я говорю: "Не суди і судимий не будеш". Нехай кожен відповідає за свої вчинки. Мені боятися і соромитися нічого. Зараз я в Чернігові, не збираюся нікуди їхати. Якщо я буду бачити, що потрібен місту, потрібен біатлону, я буду працювати", - сказав Дериземля в інтерв'ю Xsport.

Раніше повідомлялося, що четверту натуралізовану росіянку виключили зі збірної України з біатлону.

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