Німеччина – Італія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги націй

У неділю, 23 березня, збірна Німеччини прийме національну команду Італії в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першій грі між командами, яка відбулася 20 березня в Мілані, Німеччина подужала Італію з рахунком 2:1.

Де дивитися матч Німеччина – Італія

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Прогнози букмекерів на матч Німеччина – Італія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають німецьку збірну. На перемогу Бундестім можна поставити з коефіцієнтом 1,84. Нічия – 3,95. Виграш "Скуадри Адзурри" – 4,75.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу німцям, на вихід яких до півфіналу Ліги націй приймаються ставки з коефіцієнтом 1,11. Прохід італійців до наступної стадії – 7,30.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги націй зустрінеться з тріумфатором чвертьфінального протистояння Данія – Португалія.

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