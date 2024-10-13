Німеччина – Нідерланди: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги націй

У понеділок, 14 жовтня, збірна Німеччини зіграє проти команди Нідерландів в матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нинішній розіграш Ліги націй німці та нідерландці проводять у Дивізіоні А, де разом з ними у групі виступають Угорщина, а також Боснія і Герцеговина.

Після трьох турів у групі А3 лідирує Німеччина (7 очок). На другому місці перебувають Нідерланди (5 балів). Третьою йде Угорщина (2 пункти). Боснійці замикають квартет з одним набраним очком.

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Де дивитися матч Німеччина – Нідерланди

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Прогнози букмекерів на матч Німеччина – Нідерланди

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають збірну Німеччини. На перемогу Бундестім можна поставити з коефіцієнтом 1,82. Нічия – 3,85. Виграш "Помаранчевих" – 4,30.

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