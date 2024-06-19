Німеччина обіграла Угорщину та першою оформила вихід до плейоф Євро-2024 (відео)

Збірна Німеччини виявилася сильнішою за команду Угорщини в матчі другого туру групи A фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Штутгарт Арені" у Штутгарті завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Юліана Нагельсманна забили у ворота суперника по голу в кожному з таймів. На 22-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Джамал Мусіала, якому асистував Ілкай Гюндоган.

У компенсований до першого тайму час угорці були близькими до того, аби відігратися, але гол Роланда Шаллая після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

Після перерви господарі континентальної першості забили вдруге та впевнено довели справу до перемоги. На 67-й хвилині Гюндоган влучно пробив у дотик, скориставшись пасом від Максимільяна Міттельштадта.

Огляд матчу Німеччина – Угорщина

Для німців це друга поспіль перемога на Євро-2024, у матчі-відкритті турніру Бундестім розтрощила Шотландію (5:1).

Угорщина зазнала другої поспіль поразки на поточній континентальній першості. На старті чемпіонату Європи команда Марко Россі програла Швейцарії (1:3).

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Відтак Німеччина з 6 очками після двох зіграних матчів очолює групу А та першою з усіх учасників турніру гарантувала собі вихід до плейоф. Команда Нагельсманна вже точно не опуститься нижче третього місця у квартеті та в найгіршому випадку стане однією з чотирьох збірних, які потраплять до 1/8 фіналу з третьої позиції.

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В іншому матчі другого туру квартету A зустрінуться Шотландія та Швейцарія (19 червня, початок – о 22:00 за київським часом)

У заключному турі групового етапу Німеччина зіграє зі Швейцарією, а Угорщина позмагається з Шотландією. Обидва матчі відбудуться 23 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

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