Німеччина перемогла Данію в 1/8 фіналу Євро-2024 – матч призупиняли через аномальну погоду (відео)

Команда Юліана Нагельсманна вийшла до чвертьфіналу домашнього чемпіонату Європи.
Збірна Німеччини обіграла команду Данії в матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді завершився з рахунком 2:0.
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Огляд матчу Німеччина – Данія
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Німеччина у чвертьфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між збірними Іспанії та Грузії, який заплановано на неділю, 30 червня.
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