Німеччина – Шотландія: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відкриття Євро-2024

Перший поєдинок чемпіонату Європи відбудеться 14 червня, початок – о 22:00 за київським часом.

У п'ятниця, 14 червня, розпочнеться фінальний турнір Євро-2024. У матчі-відкритті господар континентальної першості збірна Німеччини зіграє з командою Шотландії.

Поєдинок відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Німеччина та Шотландія виступають у групі А, де їхніми суперниками також є Угорщина і Швейцарія.

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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Де дивитися матч Німеччина – Шотландія

Трансляція матчу Німеччина – Шотландія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Шотландія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Німеччина – Шотландія

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають німецьку збірну. На перемогу підопічних Юліана Нагельсманна приймаються ставки з коефіцієнтом 1,32. Нічия – 5,50. Виграш шотландців стане гучною сенсацією – 10,50.

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