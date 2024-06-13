Німеччина – Шотландія: онлайн-трансляція матчу-відкриття Євро-2024

У п'ятницю, 14 червня, відбудеться матч-відкриття фінального турніру Євро-2024, в якому господар континентальної першості збірна Німеччини зіграє з Шотландією.

Поєдинок першого туру між командами групи А прийматиме "Альянц Арена" в Мюнхені. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Крім німців та шотландців, у квартеті А позмагаються Угорщина і Швейцарія, які очний матч стартового туру проведуть у суботу, 15 червня (початок – о 16:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожної групи, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Шотландія.