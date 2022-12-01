Німеччина у феєричному матчі "перестріляла" Коста-Рику, але вилетіла з ЧС-2022

Бундестім фінішувала на третьому місці в групі, не зумівши вийти до плейоф.

Збірна Німеччини обіграла команду Коста-Рики в матчі 3-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі завершився з рахунком 2:4 .

Перший тайм не вийшов багатий на голи. Єдиний м'яч на 10-й хвилині забив німецький нападник Серж Гнабрі.

Друга половина зустрічі стала набагато цікавішою. На 58-й хвилині костариканці несподівано зрівняли рахунок зусиллями Єльцина Техеди, після чого на 70-й хвилині вони вже були попереду – допоміг автогол Мануеля Ноєра.

Тож німцям довелося наздоганяти, з чим команда Ганс-Дітер Фліка зуміла впоратися. На 73-й хвилині Кай Гаверц знову відновив паритет у протистоянні.

У кінцівці Бундестім дотиснула непоступливого суперника. Голи Гаверца та Нікласа Фуллькруга на 85-й і 89-й хвилинах відповідно принесли німцям перемогу.

У паралельному матчі цього квартету збірна Японії сенсаційно перемогла команду Іспанії з рахунком 2:1 .

Таким чином, Японія набрала 6 очок і сенсаційно вийшла до плейоф з першого місця. Іспанія (4) пробилася до 1/8 фіналу з другої сходинки, випередивши німців завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Німеччина (4) і Коста-Рика (3) попрощалися з Мундіалем.

В 1/8 фіналу японці гратимуть з Хорватією, а іспанці протистоятимуть збірній Марокко.

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