Німеччина у кінцівці врятувала нічию проти Швейцарії та виграла свою групу на Євро-2024 (відео)

Збірні Швейцарії та Німеччини зіграли внічию в матчі заключного третього туру групи A фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на "Франкфурт Арені" у Франкфурті завершився з рахунком 1:1 .

Команда Юліана Нагельсманна могла виходити вперед на 17-й хвилині, але гол Роберта Андріха було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR). Причиною стало те, що перед цим Джамал Мусіала порушив правила в центрі штрафного.

На 28-й хвилині швейцарці повели в рахунку – Дан Ндоє пробив під поперечину після навісу з лівого флангу штрафного від Ремо Фройлера.

Проте втримати перемогу команда Мурата Якіна не зуміла. У компенсований до другого тайму час, на 90+2-й хвилині, Ніклас Фюллькруг вирвав для німців нічию, замкнувши ударом головою подачу Давіда Раума з лівого флангу.

Огляд матчу Швейцарія – Німеччина

Буде додано незабаром.

Завдяки врятованій нічиїй Німеччина (7 очок) стала переможцем групи А. Разом з нею до плейоф також вийшла Швейцарія (5 балів), яка посіла друге місце.

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В іншому матчі останнього туру групи А збірна Угорщини обіграла команду Шотландії (1:0).

Угорці (3 очки) фінішували на третій позиції у квартеті та зберігають шанси пробитися до 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих збірних, що посіли у своїх групах треті місця. Шотландці (1 бал) посіли останню сходинку та вилетіли з турніру.

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