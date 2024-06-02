Німеччина – Україна: прогноз і ставки букмекерів на товариський матч перед Євро-2024

За котируваннями німці є абсолютними фаворитами зустрічі.

У понеділок, 3 червня, збірна України зіграє перший контрольний матч у рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде господарка прийдешньої континентальної першості – команда Німеччини.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Макс Морлок" у німецькому Нюрнберзі. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Україна буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Німеччина – Україна

Очевидним фаворитом поєдинку букмекери вважають німецьку збірну. На перемогу команди Юліана Нагельсманна пропонують поставити з коефіцієнтом 1,52. Нічия – 4,80. Виграш підопічних Сергія Реброва – 7,30.

Додамо, що після гри з німцями "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи: 7 червня з Польщею у Варшаві та 11 червня з Молдовою у Кишиневі.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на Євро-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Німецька команда позмагається у квартеті А проти Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

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