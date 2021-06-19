Німеччина в ураганній перестрілці "прибила" Португалію у "групі смерті" на Євро-2020

Команди видали один із найяскравіших поєдинків на турнірі.

Збірна Німеччини обіграла команду Португалії в матчі 2-го туру групи F на Чемпіонаті Європи-2020. Неймовірно цікавий і багатий на події поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився перемогою команди Йоахіма Льова з рахунком 4:2.

Вже на 5-й хвилині Бундестім вперше відправили м'яч у сітку воріт Руя Патрісіу. Госенс ​​замкнув простріл з лівого флангу, однак арбітр скасував гол через офсайд у Гнабрі.

Німеччина продовжила активно атакувати, але рахунок несподівано відкрили португальці. У швидкій контратаці Жота вийшов на побачення з Ноєром і віддав на пусті ворота Роналду, а Кріштіану не схибив.

Associated Press

Підопічні Йоахіма Льова зуміли відігратися на 35-й хвилині. Хаверц з меж штрафного майданчика замкнув простріл від Госенса. А вже за чотири хвилини німці були попереду - Геррейро зрізав м'яч у власні ворота після прострілу з правого флангу.

Associated Press

У другому таймі Німеччина остаточно декласувала чинних чемпіонів Європи. На 51-й хвилині Госенс ​​прострілив у воротарський, а Хаверц з декількох метрів розстріляв порожні ворота. На 60-й хвилині головний герой матчу Госенс забив і сам - на дальній стійці він головою замкнува навіс від Кімміха.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

На 67-й хвилині португальці відквитали один м'яч. Після навісу зі штрафного Роналду виграв боротьбу на дальній стійці та скинув у центр, де Жота заніс ігровий знаряд у сітку. Далі Португалія влаштувала штурм воріт Німеччини, але господарі поля втримали переможний рахунок.

Associated Press

Associated Press

У групі F також виступають збірні Франції та Угорщини. В очній битві 2-го туру угорці сенсаційно відібрали очки у французів - 1:1.

- 1:1. Після двох зіграних турів "групу смерті" очолюють французи (4 очки), Німеччина (3) - друга, Португалія (3) - третя, Угорщина (1) - остання.

До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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