Німеччина врятувалася в матчі з Угорщиною та вийшла до плейоф Євро-2020

Німеччина врятувалася в матчі з Угорщиною та вийшла до плейоф Євро-2020

Бундестім серйозно полоскотала нерви своїм уболівальникам.

Збірна Німеччини зіграла внічию з командою Угорщини в матчі заключного туру Євро-2020, який відбувся у Мюнхені. Гра завершилася з рахунком 2:2.

Поєдинок видався неймовірно напруженим. Угорці двічі вели в рахунку, але не втримали перемогу.

На 11-й хвилині Салаї вивів угорців вперед. Хавертц відновив паритет на 66-й хвилині.

Через дві хвилини угорці знову повели в рахунку - відзначився Шафер, але Горецка на 84-й хвилині приніс німцям нічию.

У паралельному матчі Португалія та Франція розписали нічию 2:2.

У підсумку "групу смерті" виграла Франція (5 очок), друга - Німеччина (4), третя - Португалія (4), Угорщина - остання (2). Французи, німці та португальці пробилися в 1/8 фіналу.

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