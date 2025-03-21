Німеччина здійснила камбек і подужала Італію в першому чвертьфіналі Ліги націй (відео)

Бундестім у другому таймі переламала перебіг матчу проти "Скуадри Адзурри".
Збірна Німеччини на виїзді обіграла Італію в першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершилася з рахунком 1:2.
"Скуадра Адзурра" вийшли вперед уже на 9-й хвилині – забив Сандро Тоналі. На перерву господарі поля вирушили за мінімальної переваги в рахунку.
У другому таймі німці зуміли переламати перебіг матчу та здійснити камбек. На 49-й хвилині рахунок зрівняв Тім Кляйндінст, а на 76-й хвилині Леон Горецка приніс Бундестім перемогу.
Огляд матчу Італія – Німеччина
Матч-відповідь між німцями та італійцями заплановано на неділю, 23 березня, у Дортмунді.
Переможець пари Італія – Німеччина у півфіналі Ліги націй зустрінеться з тріумфатором чвертьфінального протистояння Данія – Португалія.
Раніше повідомлялося, що збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією в першому матчі за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй.
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