Німеччина здійснила камбек і подужала Італію в першому чвертьфіналі Ліги націй (відео)

Бундестім у другому таймі переламала перебіг матчу проти "Скуадри Адзурри".

Збірна Німеччини на виїзді обіграла Італію в першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25. Зустріч на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершилася з рахунком 1:2 .

"Скуадра Адзурра" вийшли вперед уже на 9-й хвилині – забив Сандро Тоналі. На перерву господарі поля вирушили за мінімальної переваги в рахунку.

У другому таймі німці зуміли переламати перебіг матчу та здійснити камбек. На 49-й хвилині рахунок зрівняв Тім Кляйндінст, а на 76-й хвилині Леон Горецка приніс Бундестім перемогу.

Огляд матчу Італія – Німеччина

Матч-відповідь між німцями та італійцями заплановано на неділю, 23 березня, у Дортмунді.

Переможець пари Італія – Німеччина у півфіналі Ліги націй зустрінеться з тріумфатором чвертьфінального протистояння Данія – Португалія.

Раніше повідомлялося, що збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією в першому матчі за право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй.

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