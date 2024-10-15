Німеччина здолала Нідерланди і достроково вийшла до плейоф Ліги націй (відео)

Збірна Німеччини обіграла Нідерланди у домашньому матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 1:0 .

Вже на 2-й хвилині зустрічі нападник "Штутгарта" Джеймі Левелінг відправив м'яч у ворота гостей, але цей гол після перегляду відеоповтору (VAR) було скасовано через офсайд.

Однак у другому таймі 23-річний Левелінг все ж таки досяг свого і забив у дебютному матчі за національну команду. Саме його гол на 64-й хвилині приніс Бундестім перемогу.

Огляд матчу Німеччина – Нідерланди

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі Німеччина з 10 очками після чотирьох турів лідирує у групі А3 та достроково вийшла до чвертьфіналу Ліги націй. Нідерланди з 5 балами посідають другу позицію, випереджаючи за додатковими показниками Угорщину (5 пунктів), яка в паралельному матчі на виїзді обіграла Боснію і Герцеговину (0) з рахунком 0:2.

У наступному п'ятому турі Ліги націй німці приймуть боснійців, а Нідерланди вдома зіграють з Угорщиною. Матчі заплановано на 16 листопада.

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