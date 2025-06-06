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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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78
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Німеччина – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч за третє місце Ліги націй

Німці та французи після поразок у півфіналі зустрінуться у втішному поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Німеччина – Франція

Німеччина – Франція / © Associated Press

У неділю, 8 червня, збірні Німеччини та Франції зійдуться в матчі за третє місце Ліги націй-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "MHPArena" у Штутгарті. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

У півфіналах турніру Німеччина зазнала поразки від Португалії (1:2), а Франція в надрезультативному матчі-трилері поступилася Іспанії (4:5).

Де дивитися матч Німеччина – Франція

В Україні матч Німеччина – Франція в прямому ефірі ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Ставки букмекерів на матч Німеччина – Франція

Незначним фаворитом поєдинку букмекери вважають німецьку збірну. На перемогу Бундестім в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,53. Нічия – 3,75. Виграш французів після 90 хвилин матчу – 2,67.

На здобуття Німеччиною "бронзи" Ліги націй приймають ставки з коефіцієнтом 1,86. Підсумковий успіх Франції – 1,94.

Фінальний матч турніру між Португалією та Іспанією також відбудеться 8 червня, початок – о 22:00 за київським часом.

Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

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