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Німеччина – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч за третє місце Ліги націй
Німці та французи після поразок у півфіналі зустрінуться у втішному поєдинку.
У неділю, 8 червня, збірні Німеччини та Франції зійдуться в матчі за третє місце Ліги націй-2024/25.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "MHPArena" у Штутгарті. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.
У півфіналах турніру Німеччина зазнала поразки від Португалії (1:2), а Франція в надрезультативному матчі-трилері поступилася Іспанії (4:5).
Де дивитися матч Німеччина – Франція
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Ставки букмекерів на матч Німеччина – Франція
Незначним фаворитом поєдинку букмекери вважають німецьку збірну. На перемогу Бундестім в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,53. Нічия – 3,75. Виграш французів після 90 хвилин матчу – 2,67.
На здобуття Німеччиною "бронзи" Ліги націй приймають ставки з коефіцієнтом 1,86. Підсумковий успіх Франції – 1,94.
Фінальний матч турніру між Португалією та Іспанією також відбудеться 8 червня, початок – о 22:00 за київським часом.
Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.