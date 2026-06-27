Німеччина — Парагвай: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Німеччини / © Associated Press

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У понеділок, 29 червня, збірні Німеччини та Парагваю зустрінуться в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Gillette Stadium" в американському Фоксборо. Стартовий свисток пролунає о 23:30 за київським часом.

Німеччина посіла перше місце у групі E, розгромивши Кюрасао (7:1), здолавши Кот-д'Івуар (2:1) та сенсаційно програвши Еквадору (1:2).

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Парагвай фінішував третім у квартеті D, розгромно програвши США (1:4), здолавши Туреччину (1:0) та зігравши внічию з Австралією (0:0).

Прогноз букмекерів на матч Німеччина — Парагвай

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Німеччини, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия — 5,00. Виграш парагвайців — 8,00.

На вихід Бундестім до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,16. Прохід Парагваю до наступної стадії — 4,50.

Переможець пари Німеччина — Парагвай в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Франція — Швеція.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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