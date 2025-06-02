Німеччина – Португалія: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал Ліги націй

Німеччина – Португалія / © Associated Press

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У середу, 4 червня, збірні Німеччини та Португалії позмагаються в першому півфінальному матчі Ліги націй-2024/25.

Поєдинок відбудеться в Мюнхені на "Альянц Арені", яка нещодавно приймала фінал Ліги чемпіонів. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У чвертьфіналі турніру німці здолали Італію (2:1, 3:3), а португальці пройшли Данію (0:1, 5:2 за підсумками екстратаймів).

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Де дивитися матч Німеччина – Португалія

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Ставки букмекерів на матч Німеччина – Португалія

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають німецьку збірну. На перемогу Бундестім в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,92. Нічия – 3,85. Виграш португальців після 90 хвилин зустрічі – 4,45.

Вихід Німеччини до фіналу оцінений коефіцієнтом 1,46. Підсумковий тріумф Португалії – 2,90.

Іншу путівку до фіналу Ліги націй у четвер, 5 червня, розіграють Іспанія та Франція.

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Фінальний матч турніру та поєдинок за третє місце відбудуться в неділю, 8 червня.

Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.