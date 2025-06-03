Німеччина – Португалія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги націй

Німеччина – Португалія / © Associated Press

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У середу, 4 червня, збірні Німеччини та Португалії зустрінуться в першому півфінальному поєдинку Ліги націй-2024/25.

Гра відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У чвертьфіналі німці здолали Італію (2:1, 3:3), а португальці пройшли Данію (0:1, 5:2 за підсумками екстратаймів).

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Зазначимо, що в іншому півфіналі у четвер, 5 червня, позмагаються збірні Іспанії та Франції.

Фінальний матч турніру та поєдинок за третє місце відбудуться в неділю, 8 червня.

Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Португалія.

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