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Німеччина – Португалія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги націй
Текстовий репортаж першого півфінального матчу Ліги націй-2024/25.
У середу, 4 червня, збірні Німеччини та Португалії зустрінуться в першому півфінальному поєдинку Ліги націй-2024/25.
Гра відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У чвертьфіналі німці здолали Італію (2:1, 3:3), а португальці пройшли Данію (0:1, 5:2 за підсумками екстратаймів).
Зазначимо, що в іншому півфіналі у четвер, 5 червня, позмагаються збірні Іспанії та Франції.
Фінальний матч турніру та поєдинок за третє місце відбудуться в неділю, 8 червня.
Нинішній розіграш Ліги націй є четвертим в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, 2021-го тріумфувала Франція, а 2023-го переможцем стала Іспанія.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Німеччина – Португалія.