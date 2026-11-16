Збірна Німеччини з футболу / © Associated Press

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Збірна Німеччини вдома розтрощила команду Нідерландів у матчі заключного, шостого туру групового етапу Ліги націй-2026/27. Поєдинок на арені "Олімпіаштадіон" у Берліні завершився з рахунком 5:0.

Господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 41-й хвилині відзначився Деррі Шергант.

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Після перерви підопічні Юргена Клоппа розвинули свій успіх. Дубль оформив Флоріан Вірц, ще по одному м'ячу забили Ніко Шлоттербек і Браян Груда. Підопічні Хаві нічим відповісти не зуміли.

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У паралельному матчі квартету A2 збірна Греції на своєму полі перемогла Сербію з рахунком 1:0.

У підсумку одразу три збірні набрали в цій групі по 11 очок: Німеччина (перше місце), Нідерланди (друга позиція) та Греція (третя сходинка) — німці та нідерландці вийшли до чвертьфіналу, випередивши греків за додатковими показниками. Серби програли всі шість поєдинків і з нулем у графі залікових балів фінішували останніми.

Раніше повідомлялося, що Англія перервала рекордну безпрограшну серію Іспанії в драматичному матчі Ліги націй.

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