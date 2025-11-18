Німеччина та Нідерланди здобули розгромні перемоги та вийшли на ЧС-2026

Збірна Німеччини / © Associated Press

Збірні Німеччини та Нідерландів вийшли до фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу.

У матчах заключного туру групового етапу німці розгромили Словаччину (6:0), а нідерландці розбили Литву (6:0).

Таким чином, Німеччина (15 очок) виграла групу А, випередивши Словаччину (12), Північну Ірландію (9) та Люксембург (0).

Нідерланди (20 балів) посіли перше місце у групі G, залишивши позаду Польщу (17), Фінляндію (10), Мальту (5) і Литву (3).

Німеччина та Нідерланди – шоста та сьома європейські збірні, яка відібралися на ЧС-2026. Раніше це зробили Англія, Франція, Хорватія, Португалія та Норвегія.

Своєю чергою, Словаччина та Польща як володарі других сходинок у групах зіграють у плейоф кваліфікації на Мундіаль.

Жеребкування плейоф відбору на ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.