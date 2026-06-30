Німеччина в серії пенальті програла Парагваю і сенсаційно вилетіла з ЧС-2026

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

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Збірна Парагваю сенсаційно перемогла команду Німеччини в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Основний і додатковий час поєдинку на арені "Gillette Stadium" в американському Фоксборо завершився з рахунком 1:1 , а в серії пенальті трфумфували парагвайці — 4:3.

Парагвайці несподівано відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 42-й хвилині Хуліо Енсісо головою замкнув подачу Матіаса Галарси з правого флангу.

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

На старті другого тайму німці відігралися — на 54-й хвилині Кай Гаверц забив головою в дальній кут після навісу Флоріана Вірца з лівого флангу до центру штрафного майданчика.

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Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Оскільки основний час матчу завершився внічию (1:1), то гра перейшла до екстратаймів.

У першому овертаймі підопічні Юліана Нагельсманна були близькими до того, щоб повести в рахунку. На 103-й хвилині Йонатан Та на дальній стійці головою замкнув навіс Натаніеля Брауна з кутового, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через фол Вальдемара Антона проти воротаря парагвайців Орландо Хіля.

Оскільки екстратайми не визначили сильнішого, то доля путівки до 1/8 фіналу визначалася у серії пенальті. Там точнішими виявилися гравці Парагваю — 4:3.

У складі німецької збірної пенальті не реалізували Кай Гаверц, Нік Вольтемаде і Йонатан Та, тоді як у парагвайців не забили Антоніо Санабрія та Фабіан Бальбуена.

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Німеччина посіла перше місце у групі E, розгромивши Кюрасао (7:1), здолавши Кот-д'Івуар (2:1) та сенсаційно програвши Еквадору (1:2).

Парагвай фінішував третім у квартеті D, розгромно програвши США (1:4), здолавши Туреччину (1:0) та зігравши внічию з Австралією (0:0).

В 1/8 фіналу Парагвай позмагається з переможцем матчу Франція — Швеція, який відбудеться у середу, 1 липня, о 00:00 за київським часом.

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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