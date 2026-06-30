ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
2 хв

Німеччина в серії пенальті програла Парагваю і сенсаційно вилетіла з ЧС-2026

Парагвайці вийшли до 1/8 фіналу, залишивши Бундестім за бортом Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Німеччина — Парагвай

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Збірна Парагваю сенсаційно перемогла команду Німеччини в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Основний і додатковий час поєдинку на арені "Gillette Stadium" в американському Фоксборо завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті трфумфували парагвайці — 4:3.

Парагвайці несподівано відкрили рахунок наприкінці першого тайму — на 42-й хвилині Хуліо Енсісо головою замкнув подачу Матіаса Галарси з правого флангу.

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

На старті другого тайму німці відігралися — на 54-й хвилині Кай Гаверц забив головою в дальній кут після навісу Флоріана Вірца з лівого флангу до центру штрафного майданчика.

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Німеччина — Парагвай / © Associated Press

Оскільки основний час матчу завершився внічию (1:1), то гра перейшла до екстратаймів.

У першому овертаймі підопічні Юліана Нагельсманна були близькими до того, щоб повести в рахунку. На 103-й хвилині Йонатан Та на дальній стійці головою замкнув навіс Натаніеля Брауна з кутового, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через фол Вальдемара Антона проти воротаря парагвайців Орландо Хіля.

Оскільки екстратайми не визначили сильнішого, то доля путівки до 1/8 фіналу визначалася у серії пенальті. Там точнішими виявилися гравці Парагваю — 4:3.

У складі німецької збірної пенальті не реалізували Кай Гаверц, Нік Вольтемаде і Йонатан Та, тоді як у парагвайців не забили Антоніо Санабрія та Фабіан Бальбуена.

  • Німеччина посіла перше місце у групі E, розгромивши Кюрасао (7:1), здолавши Кот-д'Івуар (2:1) та сенсаційно програвши Еквадору (1:2).

  • Парагвай фінішував третім у квартеті D, розгромно програвши США (1:4), здолавши Туреччину (1:0) та зігравши внічию з Австралією (0:0).

В 1/8 фіналу Парагвай позмагається з переможцем матчу Франція — Швеція, який відбудеться у середу, 1 липня, о 00:00 за київським часом.

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie