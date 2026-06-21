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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
2 хв

Німеччина вирвала вольову перемогу над Кот-д'Івуаром і вийшла до плейоф ЧС-2026

Бундестім пропустила першою, але в другому таймі здійснила камбек.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Німеччина — Кот-д'Івуар

Німеччина — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Збірна Німеччини здобула вольову перемогу над командою Кот-д'Івуару в матчі другого туру групи E чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BMO Field" у канадському Торонто завершився з рахунком 2:1.

Німці могли відкривати рахунок на 22-й хвилині — Александар Павлович забив головою після подачі Йозуа Кімміха з кутового, але рефері не зарахував цей гол через порушення правил проти воротаря івуарійців.

На 30-й хвилині Кот-д'Івуар вийшов уперед — Франк Кессьє добив м'яч у порожні воротар після того, як Натаніель Браун у підкаті заблокував удар від Амада Діалло.

Німеччина — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Німеччина — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Ще до перерви Бундестім могла відігратися, але гол Кая Гаверца скасували через порушення правил.

У другому таймі німці продовжили тиснути на ворота суперника і таки зрівняли рахунок — на 68-й хвилині Деніз Ундав на дальній стійці головою замкнув подачу з правого флангу від Надіма Амірі.

Німеччина — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Німеччина — Кот-д'Івуар / © Associated Press

А в компенсований час, на 90+4-й хвилині, Німеччина вирвала перемогу — Ундав оформив дубль з передачі Фелікса Нмечі.

Німеччина — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Німеччина — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Німеччина — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Німеччина — Кот-д'Івуар / © Associated Press

  • У стартовому турі Німеччина влаштувала безжальне побиття Кюрасао (7:1), а Кот-д'Івуар вирвав перемогу над Еквадором (1:0).

  • Зараз німці (6 очок) очолюють групу E та гарнатували собі вихід до плейоф. Івуарійці (3 бали) посідають друге місце. Еквадор і Кюрасао поки що йдуть без залікових балів.

  • Інший матч 2-го туру цього квартету між збірними Еквадору та Кюрасао відбудеться у неділю, 21 червня, о 03:00 за київським часом.

  • У заключному третьому турі Німеччина зіграє з Еквадором, а Кот-д'Івуар позмагається з Кюрасао. Обидва поєдинки відбудуться 25 червня, о 23:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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