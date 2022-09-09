Німецькі та французькі фанати влаштували масову бійку на трибунах перед матчем Ліги конференцій (відео)

Поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги конференцій між французькою "Ніццою" та німецьким "Кельном" передувала масштабна бійка на трибунах за участю уболівальників обох клубів.

Матч 1-го туру групового етапу Ліги конференцій між "Ніццою" та "Кельном" не зміг розпочатися вчасно через скандальну поведінку уболівальників.

Шанувальники німецького клубу, яких до Франції прибуло близько 10 тисяч, спочатку влаштували заворушення на вулицях Ніцци, а потім продовжили чинити безлад уже на трибунах стадіону.

Ультрас "Кельна" намагалися прорватися на сектор із французькими вболівальниками, що спричинило масову бійку на трибунах. Щоб розігнати порушників порядку, поліції довелося застосувати сльозогінний газ.

Внаслідок сутички один уболівальник впав з трибуни, семеро отримали травми, двоє з них перебувають у важкому стані. У підсумку гра розпочалася на 55 хвилин пізніше, ніж планувалося.

Поєдинок завершився з нічийним рахунком - 1:1. В іншому матчі групи D чеський "Словацко" і сербський "Партизан" також не визначили сильнішого - 3:3.

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