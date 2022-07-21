Німецький клуб закликав УЄФА негайно вигнати білоруські команди з єврокубків

Представник німецької Бундесліги "Кельн" звернувся до президента УЄФА Олександра Чеферіна з проханням виключити білоруські клуби з єврокубків.

"Кельн" надіслав лист президенту УЄФА Александеру Чеферіну, в якому закликав організацію відсторонити білоруські клуби від участі в єврокубках у сезоні-2022/23.

Німецький клуб нагадав, що повномасштабна війна Росії проти України була розв'язана за сприяння Білорусі, а значна підтримка останньою дій окупантів не відповідає цінностям міжнародного спорту.

Також "Кельн" закликав інші клуби підтримати ініціативу щодо усунення білоруських клубів від євротурнірів.

"Рада правління та керівництво клубу рішуче засуджують близькість білоруської влади до Росії та відповідну поведінку. Значна підтримка Білоруссю російської війни в Україні не відповідає цінностям не лише клубу, але й усього спорту.

Тому у своєму зверненні до УЄФА "Кельн" просить президента організації Александера Чеферіна дотримуватися рекомендацій МОК та негайно відсторонити як російські, так і білоруські команди з усіх єврокубкових змагань. "Кельн" також особисто проінформував керівництво Німецького футбольного союзу про свою позицію та контактує з іншими учасниками Ліги конференцій для залучення підтримки", - йдеться на офіційному сайті німецького клубу.

Минулого сезону "Кельн" посів сьоме місце в Бундеслізі, що дозволило команді пробитися до плейоф раунду кваліфікації Ліги конференцій. Там німецький клуб може зустрітися з кимось із білоруських команд - БАТЕ, "Гомелем", солігорським "Шахтарем" чи мінським "Динамо".

Нагадаємо, раніше Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про відсторонення російських команд від турнірів під своєю егідою у сезоні-2022/23. На відміну від російських, білоруські клуби УЄФА допустив до єврокубків. Вони повинні проводити свої номінально домашні матчі за кордоном і без глядачів, а також не можуть зустрітися з українськими командами.

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