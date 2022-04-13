Німецький тенісист з українським корінням покинув російський клуб, з яким виграв багато титулів

Німецький тенісист з українським корінням покинув російський клуб, з яким виграв багато титулів

Шестикратний призер Олімпійських ігор вирішив припинити співпрацю з країною-агресоркою.

Німецький гравець у настільний теніс українського походження Дмитро Овчаров покинув російський "Факел" через війну в Україні, яку розгорнула Росія.

Про це спортсмен розповів на своїй сторінці в Facebook.

"Страшна війна проти України приголомшує мене та дуже засмучує. Кілька тижнів тому я прийняв рішення залишити Оренбург.

Оренбурзький "Факел", клуб, з яким я виграв багато великих титулів, останніми роками став моїм спортивним домом. За цей час я знайшов там багато друзів, і клуб надав мені велику підтримку в моєму спортивному розвитку. Я всім дуже вдячний за це.

Це не вина спорту, але я не можу просто продовжувати грати там у настільний теніс!

Моя бабуся кілька тижнів тому ще жила в Києві. Дякувати богу, що нам вдалося вивезти її до Німеччини.

Я кожного дня молюся, щоб ця війна закінчилася", – повідомив Овчаров.

Овчаров - шестикратний призером Олімпійських ігор із настольного тенісу. У січні 2018 року Дмитро став першою ракеткою світу.

Він народився в Києві, але його сім’я перебралася до Німеччини, коли йому було чотири.

Нагадаємо, що клуби MLS відмовилися працювати з гравцями та тренерами з Росії та Білорусі.

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