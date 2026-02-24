ТСН у соціальних мережах

Німецькі клуби підтримали Україну в четверту річницю повномасштабного російського вторгнення

Дортмундська "Боруссія", "Гамбург" і "Вердер" висловили солідарність з українським народом, який протистоїть російським загарбникам.

Уболівальники дортмундської "Боруссії"

Уболівальники дортмундської "Боруссії" / © Associated Press

Німецькі футбольні клуби підтримали Україну в четверту річницю повномасштабного російського вторгнення до нашої країни.

Дортмундська "Боруссія", "Гамбург" і "Вердер" опублікували дописи на своїх сторінках у соцмережах, висловивши солідарність з українським народом, який протистоїть російським окупантам.

"Боруссія" Дортмунд

"У цей день чотири роки тому розпочалася загарбницька війна Росії проти України.

Наші думки й надалі з українським цивільним населенням, яке вже понад 1460 днів зазнає страждань і руйнувань", — йдеться у повідомленні.

"Гамбург"

У четверту річницю військової агресії Росії проти України "Гамбург" вшановує пам'ять її жертв. Руйнування інфраструктури внаслідок російських атак особливо боляче б'є по людях узимку.

У Києві, який пов'язаний із Гамбургом партнерством між містами, понад мільйон людей залишилися без електроенергії за температури близько мінус 15 градусів. Наші думки з усіма, хто страждає від війни, та з їхнім правом на мир, безпеку й самовизначене майбутнє", — йдеться у повідомленні.

"Вердер"

"Сьогодні відзначається ще одна річниця початку агресивної війни Росії проти України — війни, яка є грубим порушенням міжнародного права. Від 24 лютого 2022 року у центрі цієї війни — руйнування, страждання та незмірні втрати для мільйонів людей.

Сім'ї були розділені, міста зруйновані, а безліч людей і досі живе в страху та невизначеності. Особливо тяжко страждає мирне населення, яке постійно опиняється у зоні бойових дій.

Ми, "Вердер" Бремен, у цей день висловлюємо свою солідарність із народом України. Наші думки — з усіма постраждалими: з тими, хто залишився на рідній землі, і з тими, хто був змушений шукати притулок і знайшов новий дім у Бремені", — йдеться у повідомленні.

