"Нинішнє та майбутнє": Роналду розчулив Мережу світлинами з грою у футбол зі старшим сином

"Нинішнє та майбутнє": Роналду розчулив Мережу світлинами з грою у футбол зі старшим сином

Підростає гідна заміна.

Зірковий форвард англійського " Манчестер Юнайтед " Кріштіану Роналду вирішив присвятити свій час старшому синові.

Так, 36-річний португалець на своїй сторінці в Instagram виклав світлини, де грає з 11-річним Кріштіану Роналду-молодшим у футбол.

"Нинішнє та майбутнє", - так Роналду підписав фотографію, на якій обіймає свого первістка. Кріштіану-старший добре розуміє цінність батьківського кохання, адже втратив тата лише у 20 років.

Зазначимо, що багато підписників розчулилися цими фото.

Варто зазначити, що Роналду-молодший виступає за "Манчестер Юнайтед" у складі віком до 12 років.

Цього сезону на рахунку Роналду 24 матчі у всіх турнірах за "червоних дияволів", 14 забитих голів та три результативні передачі.

Додамо, що наразі пара Роналду і Джорджини Родрігес виховує 4-х дітей, а дівчина вагітна ще двійнятами.

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