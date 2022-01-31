"Нинішнє та майбутнє": Роналду розчулив Мережу світлинами з грою у футбол зі старшим сином

Підростає гідна заміна.
Зірковий форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду вирішив присвятити свій час старшому синові.
Так, 36-річний португалець на своїй сторінці в Instagram виклав світлини, де грає з 11-річним Кріштіану Роналду-молодшим у футбол.
"Нинішнє та майбутнє", - так Роналду підписав фотографію, на якій обіймає свого первістка. Кріштіану-старший добре розуміє цінність батьківського кохання, адже втратив тата лише у 20 років.
Зазначимо, що багато підписників розчулилися цими фото.
Варто зазначити, що Роналду-молодший виступає за "Манчестер Юнайтед" у складі віком до 12 років.
- Цього сезону на рахунку Роналду 24 матчі у всіх турнірах за "червоних дияволів", 14 забитих голів та три результативні передачі.
Додамо, що наразі пара Роналду і Джорджини Родрігес виховує 4-х дітей, а дівчина вагітна ще двійнятами.
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