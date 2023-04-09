Нищівна перемога: "Колос" подовжив тривалу безвиграшну серію "Металіста 1925" (відео)

Клуб із Ковалівки в рідних стінах впевнено обіграв харків'ян.
"Колос" розгромив "Металіст 1925" у заключному матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Ковалівці закінчився з рахунком 3:0.
До перерви господарі забезпечили собі комфортний гандикап завдяки дублю Павла Оріховського, який відзначився на 3-й і 35-й хвилинах.
Павло Оріховський відкриває рахунок в матчі з Металістом 1925 ⚽#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/z4PMaxU3CP— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 9, 2023
Павло Оріховський оформлює дубль у матчі з Металістом 1925 ⚽⚽#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/XhDGIZVVVj— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 9, 2023
У другому таймі ковалівці довели справу до розгрому. Остаточний рахунок у поєдинку на 64-й хвилині встановив Денис Безбородько.
Денис Безбородько збільшує перевагу над Металістом 1925 до 3-х м'ячів #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/B5ieyzOkfy— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 9, 2023
Таким чином, безвиграшна серія "Металіста 1925" в УПЛ сягнула семи поєдинків. Востаннє харків'яни перемагали ще 20 листопада минулого року в матчі з "Кривбасом".
"Колос" (27 очок) залишився на сьомому місці в УПЛ. "Металіст 1925" (21 бал) посідає десяту позицію.
У наступному турі команда з Ковалівки 14 квітня зіграє проти "Інгульця". Харків'яни наступного дня зустрінуться з "Олександрією".
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