Нищівна перемога: "Колос" подовжив тривалу безвиграшну серію "Металіста 1925" (відео)

"Колос" розгромив "Металіст 1925" у заключному матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Ковалівці закінчився з рахунком 3:0 .

До перерви господарі забезпечили собі комфортний гандикап завдяки дублю Павла Оріховського, який відзначився на 3-й і 35-й хвилинах.

У другому таймі ковалівці довели справу до розгрому. Остаточний рахунок у поєдинку на 64-й хвилині встановив Денис Безбородько.

Таким чином, безвиграшна серія "Металіста 1925" в УПЛ сягнула семи поєдинків. Востаннє харків'яни перемагали ще 20 листопада минулого року в матчі з "Кривбасом".

"Колос" (27 очок) залишився на сьомому місці в УПЛ. "Металіст 1925" (21 бал) посідає десяту позицію.

У наступному турі команда з Ковалівки 14 квітня зіграє проти "Інгульця". Харків'яни наступного дня зустрінуться з "Олександрією".

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