Ньюкасл — Барселона: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Ньюкасл" — "Барселона" / © Associated Press

Реклама

У вівторок, 10 березня, англійський "Ньюкасл" прийматиме іспанську "Барселону" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" у Ньюкаслі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Барселона" посіла п'яте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу.

Реклама

"Ньюкасл" закінчив 12-м основний раунд найпрестижнішого єврокубка та потрапив до стикових матчів плейоф, де знищив азербайджанський "Карабах" (6:1, 3:2).

Де дивитися матч Ньюкасл — Барселона

В Україні поєдинок "Ньюкасл" — "Барселона" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Ньюкасл — Барселона

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Барселону". На перемогу каталонців можна поставити з коефіцієнтом 2,25. Нічия — 4,00. Виграш "Ньюкасла" — 2,90.

На вихід "синьо-гранатових" до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,37. Прохід англійського клубу до наступної стадії оцінений коефіцієнтом 3,10.

Реклама

Матч-відповідь між "Барселоною" та "Ньюкаслом" відбудеться у середу, 18 березня, на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні. Початок — о 19:45 за київським часом.

Переможець пари "Ньюкасл" — "Барселона" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем протистояння "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Тоттенгем" (Англія).