Ніяк не припинять скиглити: у команді Дюбуа вимагають анулювати результат бою з Усиком

Команда британця Даніеля Дюбуа продовжує працювати над тим, щоб результат бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика було анульовано.

Про це повідомив промоутер британського боксера Френк Воррен.

Він наполягає на тому, щоб поєдинок визнали таким, що не відбувся. Відтак, Воррен хоче призначення бою-реваншу між Усиком і Дюбуа.

"Я не звинувачую Олександра Красюка (промоутера Усика – прим.) за те, що він говорить, тому що вони не хочуть, щоб ми просили про реванш, але ми збираємося це зробити. Я дуже поважаю Усика. Він був приголомшливим крузером і справді хороший надважковаговик. Але він уже раніше скаржився на удари нижче пояса, це було в боях проти Ентоні Джошуа.

Хоча в бою на кону стояли всі пояси, це був захист за лінією WBA. Тому ми збираємося зібрати фото й відеодокази та надати їх організації. Представимо те, що було сказано на нараді щодо правил, яка визначає, які удари були законними, а які ні, і їм доведеться ухвалити рішення.

Я б хотів, щоб вони оголосили бій таким, що не відбувся, тому що у Дюбуа зараз повинні бути ці три пояси. Але якщо ми зможемо провести реванш, то дістанемося до них", – наводить слова Воррена talkSPORT.

Своєю чергою, промоутер українського чемпіона Олександр Красюк переконаний, що апеляція команди Дюбуа не має шансів на успіх.

"Нуль відсотків або негативна ймовірність успіху", – цитує Красюка Boxing Scene.

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Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF. Проте у п'ятому раунді бою стався скандальний епізод – британець завдав українцю удар нижче пояса. Через це рефері дав Усику кілька хвилин на відновлення, після чого Олександр піднявся на ноги і поєдинок продовжився.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами.

Додамо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вже виступила з офіційною заявою щодо скандального удару британця нижче пояса. В організації констатували, що влучання Дюбуа було порушенням правил, тому Усик справедливо захистив свої титули.

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