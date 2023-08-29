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Ніяк не припинять скиглити: у команді Дюбуа вимагають анулювати результат бою з Усиком

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ніяк не припинять скиглити: у команді Дюбуа вимагають анулювати результат бою з Усиком

Усик – Дюбуа / Фото: Associated Press

Представник британського боксера намагається оскаржити поразку свого клієнта.

Команда британця Даніеля Дюбуа продовжує працювати над тим, щоб результат бою проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика було анульовано.

Про це повідомив промоутер британського боксера Френк Воррен.

Він наполягає на тому, щоб поєдинок визнали таким, що не відбувся. Відтак, Воррен хоче призначення бою-реваншу між Усиком і Дюбуа.

"Я не звинувачую Олександра Красюка (промоутера Усика – прим.) за те, що він говорить, тому що вони не хочуть, щоб ми просили про реванш, але ми збираємося це зробити. Я дуже поважаю Усика. Він був приголомшливим крузером і справді хороший надважковаговик. Але він уже раніше скаржився на удари нижче пояса, це було в боях проти Ентоні Джошуа.

Хоча в бою на кону стояли всі пояси, це був захист за лінією WBA. Тому ми збираємося зібрати фото й відеодокази та надати їх організації. Представимо те, що було сказано на нараді щодо правил, яка визначає, які удари були законними, а які ні, і їм доведеться ухвалити рішення.

Я б хотів, щоб вони оголосили бій таким, що не відбувся, тому що у Дюбуа зараз повинні бути ці три пояси. Але якщо ми зможемо провести реванш, то дістанемося до них", – наводить слова Воррена talkSPORT.

Своєю чергою, промоутер українського чемпіона Олександр Красюк переконаний, що апеляція команди Дюбуа не має шансів на успіх.

"Нуль відсотків або негативна ймовірність успіху", – цитує Красюка Boxing Scene.

Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF. Проте у п'ятому раунді бою стався скандальний епізод – британець завдав українцю удар нижче пояса. Через це рефері дав Усику кілька хвилин на відновлення, після чого Олександр піднявся на ноги і поєдинок продовжився.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель висловив впевненість, що нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами.

Додамо, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вже виступила з офіційною заявою щодо скандального удару британця нижче пояса. В організації констатували, що влучання Дюбуа було порушенням правил, тому Усик справедливо захистив свої титули.

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Дата публікації
Перегляди
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