Ніяк не вгамується: Ломаченко виклав нове відео з митрополитом УПЦ МП, який звинуватив Україну у "війні проти бога"

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко продовжує ганьбитися. У себе в Instagram боксер опублікував нове відео проповіді митрополита Української православної церкви Московського патріархату Лонгіна, який звинуватив Україну в тому, що вона розв'язала війну проти церкви.

Напередодні Нового року Ломаченко виклав собі на сторінку перше відео з Лонгіном, викликавши величезну хвилю обурення з боку своїх підписників. Однак це не зупинило Василя – він вперто продовжує підтримувати позицію Московського патріархату та поширювати антиукраїнські наративи.

"Недаремно Христос Господь говорить у Євангелії: "Той, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає". Усі мають вуха, але не всі мають вуха, щоб слухати. Через вуха чути – значить мати вуха душі відкриті.

Жодної користі не приносять нам тілесні вуха, коли вуха душевні зачинені. Тіло має свою глухоту, коли його вуха закриті. Так і душа має свою глухоту, коли слух в неї закритий", – написав Ломаченко, процитувавши ще одного єпископа єпископа Російської православної церкви (РПЦ) Тихона Задонського.

У коментарях під публікацією фоловери висловили свою огиду до Ломаченка. Чимало з них взагалі сумніваються, чи перебуває боксер у здоровому глузді.

"Ти що, не просихаєш?", "Твій патріарх благословив вбивства українців. Васю, ти загрався в РПЦшну ФСБшну гру", "Василю, ти моргни, може, якщо тебе взяли в полон московські попи", – написали вони.

"Доведеться за Гейні вболівати. Вже нема сил переконувати себе, що Вася просто тупий, що в історії все одно лишиться українцем", – значна кількість співвітчизників вболіватиме проти Ломаченка в потенційному бою з американцем Девіном Гейні за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Нагадаємо, раніше Ломаченко оскандалився, виклавши фото з митрополитом УПЦ МП, який потрапив під санкції РНБО.

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